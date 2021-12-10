"Русский авангард — это, безусловно, международный бренд. Мы планируем провести ретроспективу супрематиста Ивана Клюна, а также выставку работ знаменитого скульптора Александра Архипенко — его произведения никогда не выставлялись в России", — сказала исполнительный директор музея Кристина Краснянская на заседании его попечительского совета.

Другим важным проектом станет выставка Любови Поповой: художница входит в список первых имен русского авангарда. "Чтобы раскрыть грани ее таланта, мы будем сотрудничать с российскими региональными музеями, в стенах которых хранятся шедевры Поповой, совершенно не знакомые московской публике", — пояснила Краснянская.

Кроме того, Еврейский музей намерен сконцентрироваться на главных именах зарубежного современного искусства — международный контекст станет основой выставочной программы, а к сотрудничеству будут привлекаться художники, исследующие в том числе и тему толерантности.

Самым громким проектом вне России станет участие музея в Венецианской биеннале 2022 года: на ее площадке будут представлены арт-объекты дополненной реальности.