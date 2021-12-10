По данным ведомства, вертолет вылетел с территории Новокузнецка Кемеровской области в Республику Алтай, и после часа полета не вышел на связь. Через некоторое время на территории Республики Хакасия сработал аварийный радиомаяк вертолета.

"В ходе поисковых мероприятий в районе озера Каракуль Республики Хакасия вертолет обнаружен. Воздушное судно повреждено. На борту вертолета находился командир воздушного судна, который погиб", — говорится в пресс-релизе. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека), следственная группа готовится к выезду на место происшествия.