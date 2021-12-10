Отмечается также, что в январе-ноябре текущего года аэропорт обслужил 6,6 млн человек. Пассажиропоток увеличился на 48% по сравнению с 11 месяцами прошлого года и на 34% — в сравнении с таким же периодом 2019 года.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей, все рейсы принимаются и отправляются оттуда.

Аэропорт в настоящее время обслуживает только внутрироссийские рейсы — международные не выполняются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения Крыма в состав России.

Пассажиропоток крымского авиаузла в 2020 году снизился к уровню 2019 года почти на 10% — до 4,63 млн человек.