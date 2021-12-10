Ранее Челябинская природоохранная прокуратура выявила нарушения при использовании земельного участка, расположенного в границах водоохранной зоны озера.

Так, установлено, что территория расположенного здесь кемпинга захламлена мусором, на участке находятся необорудованные места разведения костров, мангалы, что нарушает требования к режиму особо охраняемой природной территории.

По фактам нарушений в отношении ООО "Фуд-сервис" было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.39 КоАП РФ (нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях), отмечает прокуратура.

Министерство экологии Челябинской области, рассмотрев данное административное дело, наложило на юрлицо штраф в размере 300 тыс. рублей, говорится в сообщении.