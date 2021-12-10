"Постепенное снижение числа новых случаев заражения коронавирусом позволяет региональным властям определенные послабления ограничительных мер. Так, уже принято решение, что с 1 января ресторанам и кафе разрешено работать до двух часов ночи. Ранее общепит региона мог принимать посетителей лишь до 12 ночи", — пояснили в пресс-службе.

Также разрешена работа развлекательных аттракционов, расположенных в закрытых помещениях, детских развлекательных центров различной тематической направленности, спортивных комплексов.

При этом власти сократили срок действия результатов ПЦР-тестов, которые можно показывать вместо QR-кодов для посещения различных общественных мест и заведений. Теперь код действует 48 часов, а не 72, как было ранее.