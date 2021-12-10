По ее словам, рейсы будут выполняться еженедельно на самолетах Superjet 100 вместимостью 100 пассажиров.

Вылет из аэропорта Махачкалы в пятницу в 01:15, прибытие в Омск в 07:35, вылет в обратном направлении в 16:30, прибытие в Махачкалу в 17:15. Время указано местное для каждого аэропорта.

Red Wings через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" контролирует госкорпорация "Ростех", которая объединяет российские предприятия авиапрома.

АО "Международный аэропорт Махачкала" принадлежит структурам Саида Керимова, сына сенатора Совета Федерации от Дагестана Сулеймана Керимова. До этого аэропортом владела "Нафта-Москва" Керимова-старшего, которая в 2014 году выиграла приватизационный тендер, сумма сделки составила около 300 млн рублей.