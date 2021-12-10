Речь идет о посадке лайнеров, в случае экстренных ситуаций на борту или отказа от приема судна со стороны аэродрома назначения. Делегация из Японии в начале декабря проинспектировала аэропорт, заявив, что авиаузел подходит под все запрашиваемые требования.

"Основной необходимостью выбора запасного аэродрома в Иркутске стал тот факт, что большинство трансконтинентальных рейсов из Японии в Европу пересекают утвержденную зону его ответственности", — говорится в сообщении.

Предварительно специалисты Japan Airlines рассматривают возможность использования запасного аэродрома в Иркутске для таких воздушных судов, как Airbus A350, Boeing-737, -777, -767 и -787 Dreamliner.

В настоящее время, в случае непредвиденных обстоятельств, аэропорт Иркутска может принимать любые типы воздушных судов. Ранее сообщалось, что аэропорт неоднократно принимал такие рейсы — в основном европейских авиакомпаний, летевших в страны Азиатском-Тихоокеанского региона.

Один из самых крупных инцидентов произошел в 2018 году, когда Boeing-777 авиакомпании AirFrance, выполнявший рейс Париж-Шанхай, запросил посадку в Иркутске из-за задымления в кабине пилотов.