"Свыше 30 тысяч жителей Подмосковья отправятся в 2022 году на санаторно-курортное лечение по бесплатным путевкам", — цитирует заместителя председателя правительства Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

Зампред уточнила, что наиболее востребованными местами оздоровления являются санатории средней полосы, Краснодарского края, Крыма и Минеральных Вод.

"Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются по медицинским показаниям. За текущий год санатории по путевкам посетили порядка 30 тысяч жителей", — отметила Ирина Каклюгина.