Собеседник агентства отметил, что после обсуждения в Совете думы, во фракциях и в комитете по законодательству и местному самоуправлению положительный отзыв на законопроект без обсуждения на заседании думы был направлен в Государственную думу РФ.

Как сообщалось, первоначально дума планировала рассмотреть законопроект на очередном заседании 25 ноября, однако перенесла обсуждение на декабрь. Решение о переносе депутаты объяснили тем, что "вопрос требует дополнительной проработки".

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило первое время наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.