Как сообщалось, первоначально дума планировала рассмотреть законопроект на очередном заседании 25 ноября, однако перенесла обсуждение на декабрь. Решение о переносе депутаты объяснили тем, что "вопрос требует дополнительной проработки".
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.
Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.
Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.
При этом правительство предложило первое время наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.