Это открытый культурно-просветительский проект, представляющий творческие работы современных петербургских художников, где в качестве витрин для скульптур и арт-объектов используются рекламные тумбы.

"Уникальность проекта в том, что в самом центре города, вне территорий музеев и выставочных залов, он объединил авторов, работающих в самых различных направлениях", — говорится в сообщении.

В этом году для проекта выбраны три локации: стрелка Васильевского Острова; Большая Морская улица — от Невского проспекта до арки Главного штаба; участок Невского проспекта вдоль Гостиного двора. Всего будет представлено 20 витрин с объектами. Особое внимание уделяется восприятию в темное время суток — зрителей ожидает необычная подсветка и волшебная игра образов.

Отбор работ проводился на конкурсной основе, отдельно для профессионалов и для студентов. 15 витрин займут профессиональные скульпторы, пять витрин будет отдано студентам и аспирантам профильных вузов.

В этом году выставка пройдет под девизом "В центре внимания Человек!". Первые экспонаты под открытым небом появятся на своих локациях в пятницу, а сама выставка продлится до 10 января 2022.