"Голосовали "за" — 23, против — 15, воздержались — 3", — озвучил итоги голосования председатель счетной комиссии, депутат областного парламента Георгий Любенков.

Голосование было тайным.

Любенков уточнил, что из 45 изготовленных для голосования бюллетеней (согласно общему числу депутатов иркутского Заксобрания — ИФ) было выдано 42, из них один был признан недействительным.

Вместе с положительным отзывом на федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах областной парламент направит в Госдуму пакет предложений к нему. В частности, предлагается заменить название QR-код на "паспорт здоровья" или "зеленый паспорт". Также предусмотреть возможность получения так называемого "зеленого паспорта" гражданам, переболевшим бессимптомно, но имеющим высокий титр антител наряду с теми, кто вакцинировался или перенес заболевание под наблюдением врачей и был поставлен на учет.

Как сообщалось, 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта, согласно которым QR-коды потребуются на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.