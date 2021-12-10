"10 декабря 2021 года в связи с обильным снегопадом аэропорт города Перми был закрыт для приема и выпуска воздушных судов", — говорится в сообщении.

На запасной аэродром в Екатеринбург улетел самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Пермь.

Пресс-служба аэропорта уточняет, что аэропорт приостанавливал обслуживание на три часа — с 4:30 до 7:35

"За это время на вылет задержалось по два рейса в Москву и Санкт-Петербург, рейсы в Сочи и Минеральные Воды", — говорится в сообщении.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.