"Новый вариант (коронавируса, "омикрон" — ИФ) влечет за собой значительный риск критической перегрузки службы здравоохранения, и именно поэтому мы сейчас должны сделать все, что в наших силах", — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Фредериксен также объявила о запрете на проведение концертов, на которых собирается больше 50 человек, и потребовала, чтобы посетители ресторанов носили маски, когда они не принимают пищу. Она также рекомендовала, чтобы люди работали из дома, информирует The Guardian.

Меры вступят в силу в пятницу и продлятся четыре недели, отмечает The Guardian.