"Совет пришел к выводу, что Хорватия выполнила необходимые условия для применения всех частей Шенгенских достижений", — отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.

С момента вступления Хорватии в ЕС к ней применяются все положения Шенгенской конвенции — за исключением тех, что отменяют контроль на внутренних границах шенгенского пространства. То есть на ее сухопутных границах с Венгрией и Словенией до сих пор проверяют паспорта, а в аэропортах и морских портах шенгенских стран пассажиры из Хорватии проходят как нешенгенские.

Для отмены этого контроля страна должна была пройти проверку на соответствие всем условиям. "Шенгенская оценка" Хорватии проводилась с 2016 по 2020 годы, и в нынешнем году Еврокомиссия закрыла досье.