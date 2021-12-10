"В этом году по заказу ведомства отремонтировано 14 участков региональных трасс общей протяженностью 122,9 км. Еще два объекта, на которые уже вышла дорожная техника, будут переходящими — их планируется сдать в 2023 году", — говорится в сообщении.

Самым протяженным объектом этого года стала трасса Буруны-Басы-Кизляр, на которой сдали в эксплуатацию шесть участков протяженностью 22,8 км. На втором месте — 15-километровый отрезок трассы Новоурусовка — Белый Ильмень, третье и четвертое место за автодорогами Заречное-Камышово, где сдали 14,1 км, и Астрахань-Зеленга, на которой отремонтировали 13,7 км. На автодороге Астрахань-Зеленга дорожники приступили к ремонту еще 22,8 км. По завершении работ, которое запланировано на 2022 год, трасса станет безопасной и качественной вплоть до границы с городской территорией.

Отмечается, что самыми популярными у туристов объектами этого года стали автодорога Астрахань-Образцово-Травино, которая проходит через село Иванчуг, с располагающимся в нем зоопарком "Баба Фрося", а также трасса Ахтубинск — Нижний Баскунчак, ведущая к соленому озеру. В следующем году работы на этой трассе продолжат. Здесь планируется отремонтировать еще 29,8 км.

По данным пресс-службы, также начался ремонт "самого социально ожидаемого объекта" — отрезка региональной автодороги "Козлово-Мултаново" протяженностью 8,9 км. Капитальный ремонт там начали в сентябре, и в настоящее время он не завершен. В соответствии с проектом на участке планируется построить дорогу с твердым покрытием. При ремонте запланировано использование щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также на участке построят сеть наружного освещения, пешеходные дорожки, автобусные остановки. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2023 год.