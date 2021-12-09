Фото: туристический портал Москвы

«За три квартала 2021 года индийские туристы совершили в Москву уже около 36 тысяч поездок. Таким образом, восстановление турпотока по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом составило 40%», — рассказали в Мостуризме.

Как отметили в комитете, индийский регион является очень перспективным направлением для въездного туризма в столицу. «Только за три года турпоток в Москву из Индии увеличился почти в два раза – с 61 тысячи поездок в 2016 году до 109 тысяч — в 2019 году. В тот же год Индия вышла на 6-е место среди стран дальнего зарубежья по количеству поездок в Москву», — пояснили там.

В Мостуризме также сообщили, что в четверг в Индии завершилось трехдневное международное цифровое роуд-шоу, организованное Комитетом по туризму столицы. В его рамках представители туриндустрии Москвы и Индии провели почти 700 онлайн-встреч.

По данным комитета, в цифровом роуд-шоу приняли участие около 330 туроператоров из разных регионов Индии, Москву представили более 30 представителей туротрасли.

Как рассказали в Мостуризме, индийские туристы любят посещать исторические места, при этом особое внимание они уделяют храмам, поскольку находят сходство с родными местами. Около 70% индийских туристов, посетивших Москву в 2021 году, предпочли гостиницы 4 и 5 звезд.

«В связи с этим большое количество времени в рамках роуд-шоу было отведено презентациям, демонстрирующим туристский потенциал Москвы в сфере дворцово-парковых ансамблей и гостиничной инфраструктуры. Особое внимание было уделено гастрономическому потенциалу Москвы: осенью этого года столица России стала первым городом на постсоветском пространстве, который попал в Красный гид Michelin. Это может являться определяющим критерием в подборе города для поездки туристами, в том числе из Индии», — подчеркнули в комитете.

В 2022 году Мостуризм планирует провести серию цифровых роуд-шоу для представителей туристических рынков Франции, Северной Европы, Италии, Испании и Юго-Восточной Азии.