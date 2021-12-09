Компания не будет осуществлять рейсы в Эдинбург, Шаннон и Гонконг следующим летом и сократит количество перелетов в Шанхай, Пекин и Сидней, говорится в документе. Авиаперевозчик также не будет возобновлять сезонные рейсы в Прагу и Дубровник, а также отложит начало рейсов по ряду направлений, например, из Сиэтла в Бангалор, о которых было объявлено до начала пандемии коронавируса.

Решение компании является еще одним примером трудностей, которые создали сохраняющиеся проблемы Boeing с производством Dreamliner, фактически лишившие компанию возможности поставлять авиаперевозчикам лайнеры в течение более чем года, пишет WSJ.

Представитель Boeing сообщил, что компания глубоко сожалеет о "последствиях для наших клиентов в то время, пока мы работаем над процессом возобновления поставок новых 787".

Ожидается, что поставки возобновятся к 1 апреля 2022 года — позднее, чем прогнозировалось, однако эта дата является самым ранним из возможных сроков, отмечают источники.

Авиакомпании еще не утвердили точный перечень направлений на летний период и могут принять во внимание другие сдерживающие факторы, в том числе ослабление спроса в связи с распространением нового варианта коронавируса и сохраняющиеся ограничения на путешествия.

United Airlines Holdings Inc., еще один американский авиаперевозчик, ожидал поставки восьми лайнеров 787 во втором полугодии 2021 года, говорится в заявлении компании для регулятора, предоставленном в июле. Представитель компании сообщила, что авиаперевозчик активно взаимодействует с Boeing, чтобы понять, как задержки поставок могут повлиять на расписание его рейсов.

Акции American Airlines в ходе торгов в четверг дешевеют на 1,7%, Boeing — на 2,5%.