Сегодня в 21:07 American Airlines сократит число международных рейсов из-за задержки поставок лайнеров Boeing

ДАЛЛАС. 9 ДЕКАБРЯ. ИНТЕРФАКС — Американская авиакомпания American Airlines Group Inc. планирует сократить количество международных рейсов в летний период из-за задержки поставок авиаконцерном Boeing Co. новых лайнеров 787 Dreamliner, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники и черновик внутреннего документа компании.