"Работы по реновации Макс Ашманн парка мы начнем в следующем году. Это связано с тем, что прежний проект, разработанный несколько лет назад, сегодня не соответствует действующим нормативным документам и сметам. И в настоящее время эти сметы пересчитываются. А со следующего года приступаем к его реализации", — сказала Дятлова.

Она отметила, что будет завершена подготовка проектно-сметной документации, проведена инвентаризация всех зеленых насаждений, оформлен паспорт территории и затем специалисты приступят к первому этапу реновации.

"В целом она очень объемная и потому будет проходить в несколько этапов, а общая стоимость работ составит более 400 млн рублей", — добавила Дятлова.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии, в настоящее время площадь Макс Ашманн парка составляет порядка 68 га. Парк отнесен к объектам культурного наследия регионального значения.

В 1903 году крупный местный предприниматель Ашманн пожертвовал городской казне деньги на строительство парка. Это самый крупный из городских парков, сохранивший историческую планировочную структуру и озеленение, а также искусственное озеро. Парк находится в окружении жилой застройки. В радиусе пешеходной доступности проживает более 35 тысяч человек.

В довоенное время в Макс Ашманн парке имелись малые пруды, горка для катания на роликах, игровые площадки, променады и тропинки, спортивные площадки. Был проложен маршрут для конных выездов. В роще располагалось здание необычной архитектуры под названием "Маленький лесной замок".

Благоустройство составляли мемориальные сооружения в виде обелисков, скульптур, столбов, плит, прогулочные дорожки с покрытием из кирпича, через ручьи Молодежный и Северный были перекинуты десять мостиков.

Проект реновации парка должен был начаться еще в 2013 году.