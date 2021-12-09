В обращении, которое опубликовано на сайте парламента, перечислены причины поддержки законопроекта: рост числа заболевших, загрузка больниц, выводы ВОЗ о связи смертности с вакцинацией, ущерб для бизнеса при введении локдаунов. При этом депутаты обращают внимание на признание мировым врачебным сообществом того, что в формировании коллективного иммунитета участвуют и переболевшие бессимптомно.
В связи с этим Заксобрание предлагает "активизировать работу по определению достаточного защитного уровня антител, а также закрепить нормативным правовым актом данный показатель как основание для получения в дальнейшем сертификата о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией".
Также в обращении севастопольские парламентарии поднимают вопрос защиты персональных данных. Они считают, что необходимо "усовершенствовать механизм предоставления персональных данных и обращения с ними при проверке QR-кода, а также рассмотреть возможность введения санкций против злоупотребления личной информацией, полученной при реализации положений указанного законопроекта".
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.
Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.
Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.