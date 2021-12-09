"Прежде чем решения будут приняты окончательно, их нужно проработать. В значительной степени, закон, о котором вы сказали, он носит рамочный характер. В этом смысле, конечно, должен быть проработан еще дополнительно и на местах, в регионах РФ. Регионам мы передали значительный объем полномочий для принятия окончательных решений", — сказал Путин на заседании с членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в четверг.

"Перед тем, как принимать, скажем, ограничение, связанное с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готовы ли транспортные системы для того, чтобы не ограничить права людей, с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся", — отметил глава государства.

"Я надеюсь, что так мы и будем поступать. И исхожу из того, что мы вместе с вами, с профессиональным сообществом, найдем решение, гарантирующее права всех граждан", — заявил президент РФ.

Он заверил, что никаких опрометчивых решений по этому поводу не будет допущено.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс. Дума приняла решение направить инициативы в рассылку в регионы и вернуться к процедуре рассмотрения с учетом поступивших отзывов после 14 декабря.