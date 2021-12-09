«Более 40% всех не состоявшихся из-за пандемии туров, по которым не удалось предоставить равнозначную замену или сделать возврат, относятся к закрытым для туризма (де-юре или де-факто) странам Европы, включая Великобританию», — говорится в исследовании АТОР.

Так, по объемам на первом месте в этой группе Италия, на втором – Чехия, на третьем — Испания. Далее идут Великобритания, Франция, Германия, Австрия, страны Бенилюкса, Португалия, Финляндия и страны Скандинавии.

Чуть менее 18%, по данным АТОР, составляют не состоявшиеся туры в Грецию, на Кипр и в Хорватию. Эти страны хотя и открыты, но по ним также не удалось предоставить равноценную замену из-за позднего возобновления авиасообщения в летнем сгоне, отсутствия дешевой чартерной перевозки, сохраняющихся ограничений на поездки. Около 6% туров, по которым не могут состояться замены или компенсации, приходятся на морские круизы (в основном – по Европе), еще около 9% относятся к открытым для туристов странам (Турция, ОАЭ, Мальдивы).

Около 27% не состоявшихся туров, которые туроператоры не смогли заменить равнозначными турпакетами или компенсировать полную стоимость, куплены в страны Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, в основном это Таиланд, Индонезия и Вьетнам, а также Шри-Ланка) и Ближнего Востока (Израиль, Катар).

Как сообщалось, на этой неделе туроператоры-члены АТОР в открытом письме премьер-министру Михаилу Мишустину снова попросили продлить срок действия постановления правительства №1073, которое дает туроператорам отсрочку до 31 декабря 2021 года по исполнению обязательств по турам, которые не состоялись в 2020 году из-за пандемии и закрытия границ. Позицию АТОР поддержали в Ростуризме и в комитете по туризму Госдумы РФ.

По данным ассоциации, доля туристов, которые не откликнулись на предложение туроператора выбрать равнозначную замену не состоявшемуся туру, составляет в среднем по рынку около 20%. Всего туроператоры не смогут компенсировать до конца 2021 года туры более чем 200 тыс. российских туристов на сумму порядка 10 млрд рублей.