"На 2022 год в общей сложности более 17 млрд рублей выделено на эти цели, включая 6,5 млрд рублей — субсидирование магистральных авиаперевозок между Дальним Востоком и центральной частью России, еще более 4 млрд рублей — для льготных категорий граждан и почти 5,9 млрд рублей — на субсидирование социальных маршрутов единой дальневосточной авиакомпании", — заявил он.

По словам министра, единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе авиакомпании "Аврора", начала полеты с 20 маршрутов. "Причем для нас явилось сюрпризом то, что загрузка по этим маршрутам в летние месяцы превышала 90% благодаря тому, что на них установлены социальные цены", — сказал Чекунков, отметив, что некоторых авиамаршрутов на Дальнем Востоке ранее не было, например, маршрута Владивосток — Советская Гавань.

Министр сообщил, что в 2022 году "Аврора" будет летать по 36 социальным маршрутам, "и мы доведем количество именно социальных маршрутов до 75, а общее количество (маршрутов — ИФ) консолидированной авиакомпании — до 535 маршрутов".

Министр также сообщил, что подписан план с министерством промышленности и торговли РФ по закупке 45 новых воздушных судов российского производства для единой дальневосточной авиакомпании. "Эта авиакомпания будет летать на новых качественных российских самолетах", — отметил Чекунков, добавив, что все это повысит качество жизни дальневосточников и туристическую привлекательность ДФО.

Как сообщалось, единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" создается по поручению президента России Владимира Путина. Сейчас "Аврора" на 100% принадлежит Сахалинской области, в дальнейшем, как ожидается, в капитал компании войдут еще несколько дальневосточных регионов, у РФ будет "золотая акция".