Собеседник агентства уточнил, что речь может идти о строительстве как моста, так и тоннеля. Инициаторами проекта выступили АО "Бамтоннельстрой" (БТС) и ОАО "Российские железные дороги".

К 20 декабря глава Минэкономразвития ждет их обоснования необходимых капитальных и эксплуатационных расходов, а также предложений по организационной и финансовой модели. Кроме того, по словам источника, Решетников поручил представить соображения по поводу тарифной политики при перевозке грузов по переходу.

Планируется изучить и возможность использования механизмов государственной поддержки проекта. Также в числе поручений — "верифицировать финансовую модель, предложенную инициатором проекта, БТС", процитировал собеседник агентства содержание документа.

Идея создания моста (или тоннеля) на японский Хоккайдо завязана на проекте строительства перехода на Сахалин с материковой части РФ. Он предусматривает прокладку магистрали от ст.Селихин на Байкало-Амурской магистрали до островной ст.Ныш (585 км) с транспортным сооружением через пролив Невельского (9 км с учетом подходов).

В 2013 г. по заказу министерства транспорта РФ были проработаны "научно-обоснованные предложения для повышения конкурентоспособности транспортного коридора Европа-Россия-Япония", в ходе подготовки которых оценивалось использование территории российского острова и инженерно-техническая возможность создания переходов через проливы Невельского и Лаперуза.

Как отмечали РЖД, строительство линии на Сахалин позволило бы обеспечить его "устойчивую транспортную доступность", развивать на острове железнодорожное сообщение, а также портовые мощности. В 2018 г. "Коммерсантъ", писал, что по итогам актуализации технико-экономического обоснования "Российские железные дороги" оценивали стоимость проекта без НДС в 540,3 млрд руб., в том числе мост — в 252,8 млрд руб. Срок проектных работ компания оценивала в 3 года, строительных — в 5 лет.

Правда, еще в 2017 г. в интервью изданию Алан Лушников, который тогда занимал пост замглавы Минтранса, отмечал, что (как чисто внутрироссийский) проект предполагает грузопоток в размере всего 9,2 млн тонн к 2030 г. "Если говорить про груз, то на Сахалин — 5,9 млн тонн, а обратно — 3,3 млн тонн", — заявлял он, хотя и уточнял, что "не всегда эффективность измеряется тоннами".

В более поздних материалах "Российских железных дорог", как писало издание, "в отсутствие развития портовых мощностей Сахалина" грузовая база к 2030 г. оценивалась лишь в 8,5 млн тонн. Поэтому предлагалось построить на острове новый глубоководный порт, чтобы привлечь до 23,4 млн тонн грузов с "восточного полигона", до 10 млн тонн угля из Монголии и Китая и до 5 млн тонн в контейнерах.

Новое звучание тема получила в июне 2021 г. на Петербургском международном экономическом форуме. "Перспектива есть — она может показаться смелой, но мы должны ставить серьезные и очень далеко идущие цели перед собой — это развитие прямого железнодорожного сообщения между Россией и Японией, создание транспортного перехода на острове Сахалин к японскому острову Хоккайдо", — заявлял на одной из сессий первый заместитель генерального директора РЖД Сергей Павлов, подчеркивая, что "тогда экономические взаимоотношения" двух стран "встанут на совершенно другой уровень и кратно возрастут".

Тема железнодорожных проектов на Сахалине "проскальзывала" и на встрече председателя совета директоров материнской компании "Бамтоннельстроя" — "БТС-Мост" — Руслана Байсаровым с президентом РФ Владимиром Путиным 29 ноября, хотя напрямую вопрос о строительстве переходов на Сахалин не затрагивался.

"В прошлом году нам удалось реализовать заветную мечту сахалинцев — "перешить" японскую узкоколейку под российский стандарт — (шириной — ИФ) 1520 мм. На расстоянии 454 км раскинуто 62 объекта. Мы все завозили паромами с материка — тяжелый (проект — ИФ) был. Сахалинцы вас благодарят за поддержку, они наконец-то начали ездить", — лишь говорил тогда бизнесмен.