"Нам необходимо провести воду, канализацию, газ, свет, дорогу. Есть тяжелые территории, идущие через ущелья. Мы сейчас все это проектируем и примерно мы планируем до 10 млрд рублей направить (на создание инфраструктуры для санаториев — ИФ)", — сказал Владимиров в четверг на пресс-конференции в Москве.

Кроме того, Ставрополье рассматривает возможность предоставления преференций инвесторам, которые будут строить здравницы в этих зонах.

"Мы хотели бы, чтобы там были большие экономические преференции, связанные с уменьшением социальных выплат, прибыли, оплаты земли на период реализации этих проектов", — уточнил Владимиров.

Кавказские Минеральные Воды — группа курортных городов в Ставропольском крае, в их составе — Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. Курортный регион богат водно-минеральными ресурсами, памятниками истории, культуры и архитектуры.

На данный момент в курортном регионе работают свыше 120 санаториев.