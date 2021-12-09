"Мы привлекли большое количество специалистов — федеральный музей победы, городской, сценаристов, волонтеров, и собрали уникальную выставку. Вообще не все понимают значение этой битвы, считают, что что-то локальное было. Даже цифры впечатляют: 75% всех танков Вермахта были здесь сосредоточены, половина всей авиации была здесь. То есть это глобальная битва, которая была определяющей в этой войне", — сказал Собянин в четверг.

Мэр уточнил, что с годами значение битвы понимается всё больше, она не уходит куда-то в тень, "наоборот, очевидно для всех становится, что это одна из ключевых битв в истории войны, в истории человечества".

В церемонии открытия приняли участие ветеран войны, участник обороны Москвы Василий Коровкин и учащиеся кадетских классов столичных школ.

"Битва за Москву — это величайшее сражение истории и человечества. Такого сражения за всю историю не было. Конечно, и совершенно правильно, когда Москва уделяет столько внимание, это бесподобно", — сказал ветеран.

Как сообщается в материалах мэрии, экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!" создана по инициативе московских ветеранов войны, поддержанной Собяниным. Для реализации проекта был сформирован творческий коллектив — более 700 человек, в который вошли специалисты Музея Победы, Государственного музея обороны Москвы, а также военные историки, архитекторы, дизайнеры, декораторы, реквизиторы. В течение двух месяцев на киностудии "Военфильм" шла съемка четырех фильмов-реконструкций, в работе над которыми приняли участие более 500 человек.

Новая экспозиция занимает площадь более 1 200 кв. м в выставочной галерее главного здания Музея Победы и состоит из девяти тематических разделов. В пространствах декораций, созданных с удивительной исторической достоверностью, с помощью современных интерактивных технологий рассказывается о жизни предвоенной Москвы и героической обороне города, о подвиге защитников столицы.

В мультимедийных витринах демонстрируются личные вещи советских полководцев — участников обороны столицы. Это шинель генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, командовавшего войсками 33-й армии, освободившего Наро-Фоминск, Боровск, Верею. Это письмо, которое написала на фронт своему отцу — командиру 32-й стрелковой дивизии Виктору Ивановичу Полосухину — его дочь Аврора. Дивизия Полосухина стояла насмерть недалеко от Бородинского поля — там, где почти 130 лет назад русские войска сражались с армией Наполеона. Письмо пробито пулей, которой полковник был убит 18 февраля 1942 года в боях под Можайском.

В числе раритетов военного времени — чернильный прибор академика, адмирала-инженера Акселя Ивановича Берга. Его уникальные разработки перед войной послужили основой для оснащения кораблей Военно-морского флота локаторами и приборами связи. В 1943 году он фактически руководил Советом по радиолокации при Государственном комитете обороне.