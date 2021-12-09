Федеральный законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" они рассмотрели в четверг на пленарном заседании, которое транслировалось онлайн на ютуб-канале. Депутаты заслушали выступления главврачей двух районных больниц, где находятся ковидные отделения, главного инфекциониста и главного реаниматолога областного Минздрава, которые рассказали, что ежедневно в больницы поступают тяжелые больные ковидом, большинство — не привитых, и "надо принять все меры для самосохранения".

Заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук доложил народным избранникам, что к Новому году регион планирует достичь 80-процентного коллективного иммунитета, сегодня он чуть более 70%.

Депутат Александр Болотников на заседании сообщил, что к нему поступило обращение от крупной нефтегазовой компании, работающей на шельфе Сахалина, которая обеспокоена тем, что с введением QR-кодов в РФ у нефтяников могут возникнуть сложности со сменой вахт. Он предположил, что с аналогичными сложностями столкнутся и моряки.

Еще двое депутатов рассказали о поступивших им большом количестве обращений сахалинцев, выступающих против QR-кодов. "Много обращений, никто не против прививок, но все боятся ограничений (из-за QR-кодов — ИФ). Мое убеждение, что данный законопроект не о прививках, это об ограничениях и, конечно, это не будет временно. Мое убеждение, что это только начало. Я за прививки, но против этих ограничений", — сказал депутатов Олег Саитов.

Юрий Выголов отметил, что Сахалинская область — островной регион, на материковую часть РФ сахалинцы добираются авиационным транспортом, "есть родные, какие-то торжества, несчастные случаи, люди (без QR-кодов — ИФ) выехать не смогут".

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Иван Бутаков, присутствовавший на этом заседании, обратил внимание коллег на то, что во многих удаленных районах региона нет технических возможностей, в том числе и связи, для внедрения QR-кодов. "Законы о QR-кодах могут навредить всей сфере пассажирских перевозок, так как и туристы, не только вахтовики, могут отказаться от покупки авиа- и железнодорожных билетов, если QR-коды станут обязательными", — отметил Бутаков. Он предложил, чтобы государство взяло на себя ответственность "за последствия неудачной вакцинации в большем объеме, чем сейчас", чтобы людям проводили углубленное предвакционное обследование.

"Мы говорим о жизни людей. Мы принимаем сложное непопулярное решение из государственной заботы о людях", — подвел итог спикер облдумы Андрей Хапочкин.

Из 21 присутствующих на заседании депутатов 16 парламентариев поддержали федеральный законопроект, пятеро проголосовали против, еще пятерых на заседании не было.

Как сообщалось, ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно ему, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило первое время наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.