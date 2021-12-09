Полеты по маршруту Владивосток — Бангкок будут выполняться раз в неделю с 23 декабря. Из Иркутска и Красноярска — с 22 декабря, также еженедельно.

Полеты из Владивостока и Иркутска в Пхукет будут осуществляться раз в неделю, с 24 декабря.

Как сообщили "Интерфаксу в пресс-службе авиакомпании, данные направления не являются новыми для авиакомпании, по всем указанным маршрутам "Уральские авиалинии" выполняли полеты до марта 2020 года, когда авиаперевозки во всем мире были ограничены из-за пандемии коронавируса.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.