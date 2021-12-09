Для участия в конкурсе в этом году было заявлено 2099 изделий из 66 регионов России. Только 634 из них, в том числе 13 алтайских, вышли в финал.

В номинации "Гастрономический сувенир (еда)" за звание лучшего поборется кедровое масло холодного отжима от бийской компании "Специалист". Эта компания также представит льняной кисель с облепихой в качестве идеи туристического сувенира. Из напитков участниками общенационального этапа станут подарочный набор "Золотой Алтай" (ООО "Алтайский кедр", Барнаул), "Легенды Алтая" Herbal aperitif (ООО "Тейси", Барнаул), напиток на основе экстракта березового гриба чаги Altay chaga организации из Бийска "Кит плюс".

Линейку туристических сувениров региона "Алтайский край — все настоящее" подготовил Туристский центр Алтайского края, а линейку сувениров события — "Цветение маральника" — компания "Аквуд" из Барнаула.

Мыло ручной работы "Бийск. Возрождение традиций мануфактур" от "АлтайТалантБийск" будет претендовать на звание лучшего в номинации "Сувенир города". Сувениры музея разработали музей истории, быта и кузнечного ремесла Анны Билецкой из Белокурихи, смастерив миниатюрную версию рабочего места кузнеца, и музей истории Алтайской духовной миссии (Бийск), подготовив линейку "Сердце Святого Алтая".

В номинации "Сувенир региона" представлены миниатюрный магнит "Алтай" (ООО "Аквуд", Барнаул), женский платок "Покров с Алтая" ("АлтайТалантБийск") и чайный бокс ("АлтайЭкоПроект").

Всероссийский конкурс "Туристический сувенир" проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.