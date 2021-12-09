"Масштабная реконструкция намечается в "Кольцово", только на терминал потратим порядка 5,5 млрд рублей. Там пришло время расширять пропускную способность, обновить пункты пропуска международного сектора. Это вторая очередь развития аэропорта, которую необходимо реализовать к Универсиаде 2023 года", — сказал Чудновский в интервью РБК.

Международный аэропорт "Кольцово" входит в холдинг "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. "Аэропорты регионов" объединяют аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое, Саратове.