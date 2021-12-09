По данным ведомства, таможенники в пункте пропуска на российско-латвийской границе при осмотре салона автомобиля обнаружили за водительским сиденьем предмет, внешне напоминающий саблю, уложенную в ножны.

По результатам заключения эксперта министерства культуры РФ, это оказалась "шашка кавказская, изготовленная в конце XIX века". "Предмет относится к культурным ценностям, имеющим особое историческое значение. Вывоз сабли с таможенной территории ЕАЭС разрешается только на основании разрешительного документа, выданного министерством культуры РФ", — отмечается в сообщении. По данным пресс-службы СЗТУ, рыночная цена кавказской шашки превышает 500 тысяч рублей.