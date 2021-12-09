«Мы формируем пять площадок развития по 200 гектар под строительство санаторно-курортных комплексов и планируем за счет этого еще на 34 тыс. поднять номерной фонд на Кавказских минеральных водах. Вся эта программа рассчитана до 2030 года», — рассказал он на пресс-конференции в четверг.

Губернатор пояснил, что после освоения территорий инвесторам их будут отдавать с 2024 года. «Только по строительству санаториев, ничего другого там делать не будут. Средний санаторий – от 5 до 7 гектар, и уже есть люди, которые желают к нам войти на территорию. Мы выбираем полностью все свободные площадки и все старые санатории на Кавминводах», — сообщил он.

По словам Владимирова, в этом году от 21 до 24 млрд рублей будет потрачено только на развитие санаторной базы. «У нас сейчас 11 в реконструкции и 4 в строительстве новых санаториев. Сейчас 24 декабря в Железноводске запустим очередной санаторий «Источник», он будет одним из лучших на Кавминводах. Пока, потому что «Академический» уже в Кисловодске строится, он еще лучше будет», — подчеркнул губернатор.

Цель программы, по его словам, довести количество оздоравливающихся в регионе туристов до 5 млн человек в год.