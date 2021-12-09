«В части курортного сбора запланировали 283 млн в этом году. Очень бы хотелось перейти за цифру 300, мы видим объем туристов, которые сегодня пришли. На 283 миллиона остался проект 93 млн по городу Ессентукам, но там вопрос связан с тем, что мы очень долго определялись с землей, это сквер в Приозерном. Все остальные территории – бульвар Любви в Железноводске, Лазаревский сквер в Пятигорске, в Кисловодске мы практически полностью балку, где строительство школы ведем, сделали обустройство. Все деньги полностью потрачены, 93 млн перейдут на следующий год. Все финансы, которые мы получаем от курортного сбора, мы направляем только на создание новых объектов притяжения», — рассказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам губернатора, в будущем планируется 20% от сбора оставлять на содержание созданных на средства сбора объектов.

«Мы видим, что на 1 января этого года курортный сбор составил 783 млн рублей со всех городов. Мы создали больше 70 объектов притяжения на территории Кавминвод. И очень ратуем за то, чтобы он перешел со стадии эксперимента в стадию уже постоянного сбора для всех туристов», — подчеркнул губернатор.

Курортный сбор на территории края был введен 1 мая 2018 года, его размер составляет 50 рублей с человека в сутки, сбор взимается со всех совершеннолетних туристов. В соответствии с принятым в 2017 году законом «О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», эти четыре региона могут вводить курортный сбор Крым отказался от такой возможности. Средства сбора должны идти на благоустройство городской среды и создание объектов курортной инфраструктуры.