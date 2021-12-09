"За" федеральную инициативу проголосовали 32 депутата, "против" — девять.

Накануне комитет по охране здоровья и социальной политике рассмотрел отзывы, замечания и предложения на этот законопроект. Депутатам Заксобрания края поступило около 1,5 тыс. обращений от жителей по поводу вакцинации и QR-кодов.

С привлечением широкого круга общественности, медицинского сообщества информация была тщательно проанализирована, максимально подробно обсуждены все аспекты и выработан ряд конструктивных предложений.

Среди них, например, определение дополнительной категории для людей с высокими титрами антител, большинство которых перенесли болезнь бессимптомно или в легкой форме дома, не загружая систему здравоохранения и не обращаясь к врачам; поддержка для малого и среднего предпринимательства из-за возрастающей финансовой нагрузки; функционирование, в том числе электронного варианта QR-кода.

В результате краевые депутаты направят в Госдуму эти предложения к законопроекту об обязательных QR-кодах.

Ранее правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, при междугородних и международных поездках на поездах и самолетах.

Решение об использовании QR-кодов и перечень объектов, где они потребуются, принимают региональные власти. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.