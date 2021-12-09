Из 177 пассажиров 28 "уже получили статус пациентов, они госпитализированы, часть на основании клинических проявлений, часть на основании ПЦР результатов", — сказала Попова журналистам в четверг на международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По ее словам, в результате исследований штамм "омикрон" выявлен пока у двух человек, у четырех выявлен штамм "дельта" и у "двух пассажиров выявлен грипп AH3N2".

Всего в обсерваторах находится 177 человек, прибывших из стран, которые являются зоной риска по новому штамму, из них 32 прилетели утром в четверг из Эфиопии.

7 декабря Попова сообщала о 24 госпитализированных с положительным ПЦР-тестом на коронавирус или его симптомами. Специалисты Роспотребнадзора выясняют, каким штаммом они болеют.

С 8 декабря в связи с распространением штамма "омикрон" Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для прилетающих из ЮАР, ещё восьми африканских государств, а также Гонконга. Находясь в изоляции, они должны быть дважды протестированы методом ПЦР. Кроме того, срок действия ПЦР-тестов сокращен с 72 до 48 часов.

Вариант коронавируса B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября в ЮАР, Ботсване, Израиле, а затем выявлен в ряде стран Европы и в США. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.