"Порядка 83 тыс. человек у нас прошли реабилитацию после коронавируса", — сказал Владимиров в ходе пресс-конференции в Москве в четверг.

По его словам, регион может принимать на реабилитацию до 400 тыс. человек.

Он также добавил, что на данный момент практически 86% персонала санаториев привито от коронавируса.

В начале июля в ходе рабочей поездки в Кисловодск спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что при разработке программы постковидной реабилитации важным направлением станет оснащение дополнительным оборудованием учреждений, которые будут вести реабилитацию, а также наработка новых технологий реабилитации, подготовка дополнительных кадров, которые нужны для реализации этой программы. По ее словам, ставропольские города-курорты могут стать базовыми для постковидной реабилитации.