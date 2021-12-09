"Рузский городской округ с начала 2021 года посетили почти 600 тыс. человек. Поток туристов в округе значительно вырос по сравнению с 2020 годом, за весь прошлый год в Рузском городском округе побывали 152 тыс. путешественников", — говорится в сообщении.

Самыми популярными достопримечательностями у гостей округа стали деревня хаски "Рузская Аляска", оленья ферма, музей "Зоя".

Все туристические объекты в муниципалитете входят в региональные программы "Активное долголетие", "Зима в Подмосковье" и "Лето в Подмосковье".

Ранее сообщалось, что с начала года Московскую область посетили свыше 12 млн туристов.

Туристический потенциал Подмосковья составляет около 20% общего потенциала России. В рейтинге регионов России по индексу развития туристического потенциала Московская область занимает пятое место.