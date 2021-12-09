На заседании Заксобрания Карелии, которое транслировалось онлайн, 21 парламентарий высказался за, 9 — против законопроекта.

Накануне инициативу поддержал парламентский комитет по здравоохранению, еще ранее — Общественная палата республики.

В ноябре правительство РФ направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, при междугородних и международных поездках на поездах и самолетах.

До 1 февраля при отсутствии этих документов будет достаточно ПЦР-теста, после 1 февраля исключение будут делать только для людей с медицинским отводом.

QR-коды в магазинах и кафе должны будут предъявлять только граждане старше 18 лет.

Решение об использовании QR-кодов и перечень объектов, где они потребуются, принимают региональные власти. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.