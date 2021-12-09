"Авторы коллективного обращения в Пензенский областной суд, а их 77, оспаривают пункт №16 постановления губернатора от 28 октября 2021 года",- сказала собеседница агентства.

Судебные слушания назначены на 15 декабря, уточнила Яшина.

Речь в пункте №16 постановления главы региона идет о том, что с 8 ноября до улучшения эпидемиологической ситуации допуск посетителей в театры, музеи, бассейны, фитнес-клубы, галереи, кинотеатры и на другие физкультурно-спортивные, досуговые, культурные, выставочные, рекламные, просветительские мероприятия осуществляется только по QR-коду о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или по медотводу.