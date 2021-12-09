"Сейчас осуществляется активная работа, в том числе нашими коллегами и мной лично, по сбору предложений и работа фактически над новым законом о туризме. Надеемся, что в 2022 году он будет принят взамен устаревшего 132-го закона о туризме", — сказал руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Он также выразил надежду, что новый закон позволит решить либо пересмотреть ряд проблем. В частности, сложности с получением финансовых гарантий туроператорами.

"Сектор туризма для страховых компаний — сложный. Поэтому одним из направлений РСТ, одним из ключевых тезисов, является развитие так называемого устойчивого туризма для того, чтобы участникам других секторов экономики было понятно, что такое туристская отрасль. На данный момент рассматривается в Государственной думе целый ряд предложений, который решил бы и упростил эти проблемы", — добавил Мальцев.

Ранее сообщалось, что закон о туризме системно не менялся с 1996 года. Планировалось, что новый закон о туризме в РФ будет принят к концу 2021 года.