"Красноярцев ждут выставки, концерты, перфомансы, кинопоказы и необычные экскурсионные маршруты, рассказывающие о жизни и творчестве великого русского художника Василия Ивановича Сурикова", — говорится в сообщении.

Открытие фестиваля пройдет 24 декабря на сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии. Зрителям представят премьеру — литературно-музыкальный концерт "Дар бесценный".

Актеры красноярского проекта "Театр на крыше" исполнят отрывки из книги внучки художника — известной писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Они выступят под аккомпанемент Красноярского камерного оркестра и в вокальном сопровождении солистов Красноярского камерного хора.

Также в рамках фестиваля состоится фолк-дефиле кокошников от красноярского дизайнера Ольги Лаптенок в исполнении ансамбля "Енисейские зори", юбилейная выставка современного красноярского художника Александра Сурикова, будут представлены неопубликованные рукописи суриковеда Владимира Кременова, антикварные редкости в Музее-усадьбе художника и многое другое.

Вернется в этом году проект фестиваля "Музыкальное путешествие".

Красноярский камерный оркестр, Красноярский духовой оркестр и Красноярский камерный хор после перерыва из-за пандемии вновь дадут концерты на железнодорожных вокзалах и станциях края, исполнив известные классические и эстрадные произведения.

Пресс-служба также отмечает, что на улицах Красноярска снова появится брендированный троллейбус № 7, в котором можно будет найти QR-коды со специальным аудиогидом, рассказывающем и жизни и творчестве Сурикова.

Молодежный конкурс ледовых скульптур состоится в рамках городского проекта "Зима на Стрелке". Творческое состязание пройдет с 13 по 19 января.

Молодежный конкурс состоится вместо традиционного "Волшебного льда Сибири", отмененного в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Закроется фестиваль концертом Красноярского камерного оркестра, который будет посвящен итальянским впечатлениям Василия Сурикова.

Суриков — русский живописец, мастер масштабных исторических полотен, родился в Красноярске 24 января 1848 года, окончил Академию художеств в Санкт-Петербурге. Среди наиболее известных полотен художника, заработавших различные награды на выставках в России и Европе — "Утро стрелецкой казни", "Боярыня Морозова", "Взятие снежного городка", "Переход Суворова через Альпы", "Степан Разин".