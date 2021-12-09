"За последний год уже во время пандемийного периода нас (Россию и Белоруссию — ИФ) снова связал прямой авиарейс компании "Белавиа", было несколько попыток и анонсов выйти на прямой авиарейс между Екатеринбургом и Минском компании "Аэрофлот". Мы надеемся, что с весны это все-таки произойдет", — сказал Гулый на пресс-конференции в Екатеринбурге в четверг.

Периодичность рейсов при этом он пока не уточнил. "Аэрофлот" анонсировал, по-моему, два раза в неделю рейс, это было в начале октября, но этот процесс был перенесен. Мы надеемся, что с весны все-таки оно увеличится", — подчеркнул Гулый.