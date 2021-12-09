Зрителям будет показано около 200 произведений, которые позволят максимально полно представить поиски и открытия художника в сфере живописи, графики и театрального искусства.

Пакулин (1900-1951) — младший современник Казимира Малевича, Кузьмы Петрова-Водкина, друг и единомышленник Александра Самохвалова и Алексея Пахомова, председатель творческого объединения "Круг художников".

"Благодаря усилиям директора Русского музея Пушкарева, вдовы художника Федоричевой и его дочери Русскому музею удалось собрать уникальную коллекцию произведений — более 100 работ, представляющих разные периоды творчества: от произведений, отмеченных влиянием авангарда 1910-х — начала 1920-х годов, до пейзажей, исполненных в духе импрессионизма и живописного реализма", — говорится в сообщении.

В экспозицию вошли произведения из собрания Русского музея, Музея истории Петербурга, Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства, Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков, Музея политической истории и частных коллекций.