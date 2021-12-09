"Не думаю, что к православному Рождеству, а тем более к католическому, которое будет праздноваться совсем скоро, власти пойдут на открытие границ, а значит, приезда паломников ожидать не приходится. Анализируя шаги Минздрава и кабмина Израиля за последние год-полтора, можно сделать вывод, что границы откроются не ранее, чем через месяц. Уверен, что планировать поездку на православное Рождество и тем более покупать авиабилеты — дело сейчас рискованное", — заявил "Интерфаксу" секретарь миссии игумен Никон (Головко).

По его мнению, верующим нужно дождаться Пасхи. "Я ожидаю возврата к более-менее нормальному образу жизни именно к пасхальному периоду 2022 года", — отметил отец Никон.

Он не склонен думать, что для посещения храмов могут ввести QR-коды или пропуски: пик заболеваемости прошел, ситуация под контролем, поэтому нет нужды так осложнять жизнь местных верующих.

"Тем более, что, как только Минздрав начинает касаться вопросов посещения храмов, здесь сразу под этим видится определенный момент ущемления религиозных прав, а это чревато неприятностями", — пояснил священник.

Отвечая на вопрос относительно проведения работ на так называемых "русских" участках Израиля, игумен отметил, что на всех без исключения русских подворьях ведутся серьезные и дорогостоящие ремонтные и строительные работы. "Где-то меняем в храмах окна и ремонтируем кровлю, где-то перестраиваем паломнические дома и благоустраиваем территории, где-то возводим новые объекты и строим другие новые планы", — рассказал он.

"Святая Земля устала от одиночества без богомольцев-паломников, а потому всё и вся здесь готовятся к новой жизни "после ковида", — заключил отец Никон.