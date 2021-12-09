"Вариант "омикрон" заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации", — цитирует агентство слова автора исследования Хироси Нисиуры.

Однако на сегодняшний день при "омикроне" заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало, отмечается в исследовании.

Ранее Компании Pfizer и BioNTech в среду объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон".

Нисиура — профессор Киотского университета. Он специализируется на математическом моделировании инфекционных заболеваний.