"В праздничные дни Сочи готовится принять более 250 тысяч туристов. Загрузка объектов размещения в горном кластере составит около 95%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большой приток туристов создаст значительную нагрузку на дорожную сеть курорта.

"Мы создадим удобную для граждан схему передвижения, обеспечим транспортную доступность ко всем горнолыжным курортам. Временные перехватывающие парковки помогут исключить стоянки автомобилей на обочинах вдоль трассы в Красной Поляне. Также проработаем вопрос трансфера с представителями санаторно-курортной отрасли", — цитирует пресс-служба мэра Сочи Алексея Копайгородского.

По его словам, с 1 по 10 января увеличится количество автобусов на маршруте №163 "пгт Красная Поляна — ГЛК "Роза Хутор". А в конце декабря планируется запустить новый муниципальный маршрут №777 "Аэропорт — ГЛК "Роза Хутор".