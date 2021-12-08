Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства в среду сообщил, что реализация проекта "Живая Кама", в частности, позволит снизить нагрузку на дорожную сеть, что, в свою очередь, позволит получить экономию от содержания дорог. Кроме того проект направлен на развитие туризма, логистики, а также улучшение экологии и жизни населения. "Этот проект направлен на то, чтобы вдохнуть жизнь в эту водную артерию", — сказал Махонин.

По словам министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии края Дмитрия Белановича, реализация проекта рассчитана на период с 2024 по 2030 годы и предусматривает три направления: развитие промышленности, развитие туризма, улучшение жизни населения. Общий объем инвестиций во все мероприятия оценивается на уровне 30,3 млрд рублей, в том числе, 7,5 млрд рублей планируется привлечь из федерального бюджета, еще 22 млрд рублей — от частных инвесторов.

Кроме того, в ближайшее время власти региона намерены подписать соглашение о сотрудничестве с АО "Корпорация Туризм.РФ" для привлечения финансирования на этот проект.

В рамках развития туристического направления планируется построить 21 пассажирский причал, произвести 10 новых пассажирских судов на Пермской судоверфи.

По оценкам властей, годовой турпоток в регионе вырастет в более чем 5 раз — до 340 тыс. человек в год.

Власти также намерены провести дноуглубление 475 км рек (Чусовой, Вишеры, Колвы, Камы), а также поднять 33 затонувших судна.

Кроме того, в Кировском районе Перми проведут капремонт берегоукрепления, благоустроят набережную. Также благоустроят набережные в городах Оса и Чайковский.

В целом в результате реализации проекта будет создано 4,6 тыс. рабочих мест. Речь идет о вакансиях на Пермской судоверфи, в сфере обслуживания причалов и портов, в гостиничной и туристическом отрасли.