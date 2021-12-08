"Свердловская область уже входит в десятку регионов России, где Агентство стратегических инициатив помогает реализовывать программы по преобразованию промышленных территорий", — отмечают в департаменте.

Так, один из разработанных в рамках лаборатории проектов – BlackStage Club "Вайнера, 16" с медиапродакшеном и перфоманс-центром на главной пешеходной улице Екатеринбурга.

"Площадку курирует сооснователь рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Ожидается, что пространство ежегодно будет привлекать 275 тысяч посетителей", — уточняется в сообщении.

Проект "Арт-резиденция" в Черноисточинске, который входит в маршрут туристического кластера "Гора Белая", предполагает новый формат для бывшего Демидовского завода. На площадке уже сейчас действуют несколько постоянных резидентов, здесь проводятся мероприятия для туристов, в том числе фестивали и мастер-классы.

Также новые вид и смысл может приобрести территория бывшего училища "Самородок" во втором по величине городе региона – Нижнем Тагиле. "Это одна из самых компактных площадок: площадь здания — чуть более тысячи квадратных метров", — подчеркивают в департаменте.

Как сообщал "Интерфакс", Свердловская область стала одним из десяти пилотных регионов по развитию креативных кластеров, одобренных Агентством стратегических инициатив (АСИ). Для работы с регионами АСИ инициировало креативную лабораторию RurbanCreativeLab. Ее третий этап предполагает, что четыре из 10 регионов-финалистов с 15 декабря 2021 года по 1 апреля 2022 смогут принять выездную неделю лаборатории, в рамках которой пройдет серия мероприятий с участием федеральных и региональных экспертов АСИ. Четыре победителя будут отобраны с 19 ноября по 13 декабря путем открытого голосования.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова уточнила, что в ближайшие пять лет планируется завершить проект "Уралмаш" в Екатеринбурге и стартовать со второй очередью проекта в Нижнем Тагиле на заводе им. Куйбышева, а также открыть кластеры в Арамили и Невьянске. Для успешного старта программы министерство создало региональный проектный центр с участием общественных организаций, институтов развития, экспертов отрасли и представителей профильных исполнительных органов государственной власти.