"В авиакомпании и аэропорты направлена директива — "Информация по безопасности полетов №23". Исходя из анализа подобных авиаинцидентов, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано принять предупредительные меры, направленные на повышение безопасности полетов и исключение случаев возникновения авиационных происшествий, связанных с наземным обледенением (нарушение концепции "чистого" самолета), обледенением в полете, а также нарушением правил эксплуатации противообледенительной системы", — сообщили в Росавиации.

"Кроме того, авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого) в целях исключения выпуска воздушного судна в полет с наличием снежно-ледяных отложений, которые могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению самолета и, соответственно, к ухудшению летных характеристик или отказу систем воздушного судна", — сказано в сообщении.

Расследование обстоятельств и причин серьезного авиаинцидента, связанного с обледенением самолета S7, продолжается, отметили в Росавиации. Анализируются записи наземных и бортовых средств объективного контроля, проводятся исследования качества противообледенительной жидкости, которой обрабатывался самолет.

Как сообщалось, 2 декабря Airbus A321neo авиакомпании S7, следовавший рейсом Магадан — Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Иркутска. Во время полета судно попало в зону сильного обледенения, что привело к отключению автопилота. Посадка прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа физически не пострадал. В связи с инцидентом Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.