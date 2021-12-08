"В отдел полиции поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что на борт воздушного судна сообщением Бишкек — Новосибирск требуются сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские задержали мужчину и его супругу, которые во время перелета бизнес-классом употребляли спиртные напитки и мешали пассажирам.

При этом правонарушитель нецензурно выражался и не реагировал на требования экипажа прекратить противоправные действия. Во время задержания мужчины его жена ударила кулаком по спине сотрудника патрульно-постовой службы полиции.

В отношении гражданина составлены административные протоколы по статьям 20.1, 20.20, 20.6.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения и невыполнение правил поведения при угрозе ЧС).

"В настоящее время органами Следственного комитета Российской Федерации решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ударившей полицейского пассажирки", — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Ранее в среду сообщалось о задержании пассажира рейса Магадан — Новосибирск, который вел себя буйно на протяжении полета.