Как сообщает в среду пресс-служба Ростуризма, встреча министра и топ-менеджера TUI Россия состоялась в рамках визита в Аргентину делегации российских компаний, организованного РФПИ с целью установить отношения, провести переговоры и рассмотреть возможность инвестиций в различные сектора экономики Аргентины. Блок мероприятий по сотрудничеству в сфере путешествий был подготовлен при поддержке Ростуризма.

"С 1 декабря Россия возобновила авиасообщение с Аргентиной, здесь принимают туристов, вакцинированных "Спутником V", который открывает дорогу к путешествиям, а значит, мы уже можем вести сотрудничество. Можно приступить к формированию туров на базе регулярной перевозки, а как только объемы достигнут нужных показателей, мы подумаем о постановке чартеров", — цитирует заявление Демуры пресс-служба Ростуризма.

Ламменс, в свою очередь, сообщил, что власти Аргентины готовы поддержать туроператоров из России, которые намерены отправлять к ним туристов. По его словам, в Аргентине есть мотивационные программы для туроператоров, отельных инвесторов, действует программа стимулирования путешествий, аналогичная российскому "кешбэку". И для российского турбизнеса в ближайшее время будет подготовлено специальное предложение, направленное на стимулирование турпотоков.

"Стороны отметили, что потенциал для наращивания турпотока есть с обеих сторон. В допандемийном 2019 году Россию посетило порядка 20 тыс. туристов из латиноамериканской страны, а за первое полугодие 2021 года было совершено порядка 400 турпоездок из Аргентины в Россию. При этом пик приходится на 2018 год, когда в России проходил Чемпионат Мира по футболу, тогда в нашу страну приехало около 60 тысяч аргентинцев", — говорится в сообщении.

По мнению участников встречи, россиянам было бы интересно познакомиться с Аргентиной и ее красотами: к примеру, побывать в Патагонии, которая является уникальным местом, проникнуться культурой, искусством, познакомиться с историей страны. Россияне, мечтающие поехать в Аргентину, также говорят о желании насладиться ритмами танго, проникнуться атмосферой, которая царит на футбольных стадионах.

"На встрече Демура рассказал о туристических возможностях России и предложил аргентинским туристам воспользоваться чартерами TUI Россия, которые летают на Дальний Восток, Камчатку, Сахалин, Байкал. Он подчеркнул, что, принимая во внимание продолжительный перелет из Аргентины в Россию, туристы постараются воспользоваться шансом увидеть самые красивые уголки нашей страны, а на чартерах это будет для них еще и выгодно. Представители России и Аргентины договорились продолжить контакты по линии туроператоров при участии Ростуризма", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.